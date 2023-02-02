Vefalı Gençlik doğa sevgisi ile geleceğine sahip çıkıyor.

Balıkesir’in Kepsut İlçesinde sömestr tatilinde öğrenciler Çambayır mevkiindeki ormanlık alana düzenlenen gezi sonrasında çevre temizliği yaptı.

Kepsut Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nde okullarına destek için eğitim alan lise öğrencileri eğitimlenleri eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Kepsut’a bağlı Çambayır mevkiindeki ormanlık alana düzenlenen doğa yürüyüşünde gençler ormanlık alanda bulunan çöpleri de temizleyerek örnek bir davranış sergiledi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, lise öğrencilerinin doğa yürüyüşü sırasında yaptıkları çevre temizliğinin takdire şayan olduğunu belirterek, gençleri gösterdikleri örnek davranış nedeniyle tebrik etti.