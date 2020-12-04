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Vefa grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı

Manyas’ta hükümetin aldığı ve geçtiğimiz Salı günü akşamı başlayan ve hafta içinde de devam eden 21.oo-05.oo arası ile bu akşam itibarıyla hafta sonunu da içine alacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapacak Vefa gurubu üyeleriyle bir toplantı yapıldı.

BALIKESİR 04.12.2020, 16:50
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Vefa grubu üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Manyas’ta hükümetin aldığı ve geçtiğimiz Salı günü akşamı başlayan ve hafta içinde de devam eden 21.oo-05.oo arası ile bu akşam itibarıyla hafta sonunu da içine alacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapacak Vefa gurubu üyeleriyle bir toplantı yapıldı.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Kadir Demiröz başkanlığında Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlardan gelen ihtiyaçları karşılamak için oluşturulan VEFA gurubunda görev alacak personel ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Demiröz, gurupta Emniyet ve Jandarma personelinin dışında diğer kurumlardan ve kurumlar da görev yapan özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğunu söyledi. Yazı İşleri Müdürü Demiröz, amaçlarının kısıtlama döneminde vatandaşlardan gelecek ihtiyaçların giderilmesi ve vatandaşların bu dönemde mağdur edilmemesi olduğunu belirtti.
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