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Vatandaştan şoföre teşekkür yağmuru

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. tarafınca vatandaşların dikkatini çeken Şöför Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tensipleriyle ödüllendirildi.

BALIKESİR 23.02.2022, 17:40
Vatandaştan şoföre teşekkür yağmuru

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş. tarafınca vatandaşların dikkatini çeken Şöför Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tensipleriyle ödüllendirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Genel Müdürü Atınç Akıncı "Daha kaliteli daha uygun hizmetler sunma yolunda hızla ilerliyoruz." şeklinde şunları söyledi: "Bünyemizde yaklaşık üç yüze yakın şoförümüz yaklaşık yüz elli tane ve dokuz yüz elli seferle Balıkesir il sınırları içerisinde toplu taşıma aktivasyonunu gerçekleştiriyoruz Bu hizmetlerimizi vatandaşımıza verirken vatandaşımızın daha sağlıklı, daha güvenli daha huzurlu bir daha refah bir seyahat edebilmeleri için elimizden geleni sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da şoförlerimizin özellikle yaşam alanlarını daha rahat

onların yaşam. Standartlarında daha yükseğe çekmek. Bütün hedefimiz bu tabii ki de şoförlerimize daha rahat bir alanda, daha konforlu bir alanda psikolojilerini de rahat tutmak adına onlara devamlı uzman kişiler tarafından öfke kontrolü ve insan ilişkileri hakkında deneyimli kişilerden bu konularda eğitimler aldırıyoruz. Bu eğitimlerimiz periyodik aralıklarla sık sık devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri Yücel başkanımızın talimatlarıyla tüm bu olanakları kendilerine sağlıyoruz Aynı zamanda Haziran ayında itibaren de çevreye duyarlı karbon salınımı daha düşük olan doğal gaz otobüslerimizi’de vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Yine kapalı duraklarımızla yine elektronik bal kart yükleme kiokslarımızla vatandaşımıza daha kaliteli teknolojiye uygun hizmetler sunma yolunda hızla ilerliyoruz bunu bütün il genelinde 20 ilçemize bu teknolojik ulaşımla ilgili teknolojiyi vatandaşlarımıza birleştirmek istiyoruz. Yücel başkanımızın bize verdiği talimatlar bu yönde bunun sonucunda da bunun meyvelerini şu anda yavaş yavaş almaya başladık ki en son gelen şoförümüz için gelen çok olumlu tepkiler nedeniyle Yücel başkanımızın tensipleriyle şu anda onun da kendisini ödüllendireceğiz. tabii ki de vatandaşımızın duyarlılığını şoförümüze de bizatihi olarak Genel Müdür Atınç Akıncı olarak Yücel başkanımızın talimatıyla kendilerine ileteceğiz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma’da Şoförlül yapan Elçin Adışen "En çok Teşekkürü aldığım için mutluyum." şeklinde şunları söyledi;

"Bu Ay en çok Teşekkür alan bir şoför olarak tabii ki de beni çok mutlu etti. Bir tek ben değilim. Birçok arkadaşımız teşekkür alıyor. Ama bu ay ben aldım. Gerçekten de çok mutluyum. Yücel başkanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

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