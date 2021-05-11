Vali’den Şehit Aileleri ve Gazilere bayram tebriği

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından Altıeylül ve Karesi İlçelerinde ikamet eden 137 şehit ailesi ve 329 gazi Ramazan Bayramı öncesi ziyaret edildi, istek ve dilekleri dinlenilerek bayram hediyesi takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edilen ailelere Vali Hasan Şıldak’ın selam ve saygıları iletildi. Ayrıca bayramlarının kutlandığı tebrik kartları takdim edildi. Aileler ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını ifade ederek, Vali Hasan Şıldak’a teşekkür ettiler.

Vali Hasan Şıldak konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz personeli, Aziz Şehitlerimizin Sevgili Ailelerine ve Kıymetli Gazilerimize Ramazan Bayramı öncesinde en derin saygı ve minnet duygularımızı ikametlerinde ulaştırıyor. Her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.