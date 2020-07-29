Vali’den büyüklere çikolata, küçüklere düdük

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerini yürüttüğü trafik denetimine katıldı. Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Hasan Şıldak araçlardaki çocuklara düdük, araç sürücüleri ve yolculara ayrıca çikolata ikram ederek onların Kurban Bayramlarını kutladı.

Vali Hasan Şıldak trafik denetiminin ardından yaptığı değerlendirmede Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak tedbirler hakkında bilgiler verdi. Vali Hasan Şıldak il genelinde 24 saatlik dilim içinde denetimlerin devam edeceği vurgusunu yaparken, vatandaşların da trafik kurallarına uymalarını istedi. Değirmenboğazı yolu üzerindeki kontrol noktasında gerçekleştirilen denetimlere Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Karesi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu’nun yanı sıra trafik polisleri ve Jandarma trafik ekipleri yer aldı.

“Her türlü tedbiri aldık”

Vali Hasan Şıldak denetim sonrasında yaptığı değerlendirmede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığı tarafından 24 saat esasına göre hem trafik hem de asayiş denetimlerin yapılacağını ifade etti. Vali Şıldak, “Bugün ilimizde bayram tedbirleri kapsamında uyguladığımız trafik önlemlerinin yerinde incelemesini gerçekleştirdik. İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız ve Karesi Kaymakamımız ile birlikte ilimizin Bursa giriş noktasında Jandarma Trafik ve Emniyet birimlerimiz tarafından yürütülen trafik denetimlerini yerinde gördük. Sürücülerimize biz de bilgilendirmelerde bulunduk ve bayramlarını şimdiden tebrik ettik. Onlarla sohbet ederek trafik kuralları karşısındaki tutumlarını, davranışlarına farkındalık oluşturarak daha da bilinç düzeylerinin yükseltilmesi için çaba gösterdik. Bizler Balıkesir Valiliği olarak bütün kolluk birimlerimizle birlikte Kaymakamlarımızla birlikte il merkezimiz ve ilçelerimizde bayram tedbirlerini planlamış bulunuyoruz. Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için her türlü tedbir alındı. Görevlilerimiz, görevlerinin başındalar” diye konuştu.

“İlimizde trafik yoğunluğu artıyor”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde yapan yoğunluğa dikkat çekerek, “İlimiz Ege Denizi’nin kenarında bulunan sahil bandında çok yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Tatil beldelerimiz bilhassa diğer bölgelerden gelen vatandaşlarımızı ağırlıyor, misafir ediyor. Bu kapsamda ilimizde çok yoğun bir trafik akışı söz konusudur. Bu akış bugünden itibaren başladı, bunun yarın daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Buna ilişkin bütün planlamalarımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Emniyet kemerlerini takalım hız yapmayalım”

Vali Hasan Şıldak yolculuk eden vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, “Bayramın planlanan tüm tedbirlerle kazasız, belasız geçmesini temenni ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan; özellikle direksiyon başına geçecek olan vatandaşlarımızdan ricamız odur ki lütfen hız kurallarına, bütün tedbirlere riayet edelim. Araç sürüşü esnasında cep telefonu kullanmayalım ve mutlak suretle emniyet kemerlerimizi hem ön koltukta oturan sürücü ve yolcu, hem de arka koltuklardaki yolcularımızın emniyet kemerelerini takmalarını istiyoruz. Kazalar can alıyor, çok acı tablolarla karşılaşıyoruz. Yoğun bir trafik var. Altını çizerek lütfen bizim aldığımız bu tedbirlerin en iyi şekilde karşılığını vatandaşlarımız versinler. Duyarlılık ve tedbirlere uymaları konusunda üst derecede bir anlayış bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olduklarını ve kurallara uyacaklarına da inandığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Maske mesafe hijyen üçlüsüne dikkat”

Vali Hasan Şıldak yaptığı değerlendirmenin sonunda Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirlere de değinerek, “Bütün ülkemizde uygulanmakta olan pandemi tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulunmak istiyorum. Koronavirüs vakalarımız maalesef çıkmaya devam ediyor, henüz bir sonlanma yok. Bu noktada da bayramda oluşacak hareketlilik, yoğun tempo ve kalabalık ortamlara ilişkin uyarılarımız var. Bütün vatandaşlarımıza duyurumuz; lütfen üçlü kuralı; yani maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma kurallarını harfiyen uygulayalım. Bayramlaşmalarda lütfen mesafe kurallarına uyalım. Kucaklaşmayalım, el sıkmayalım. Kurban kesim yerlerinde, mezarlıklarda, camilerimizdeki bütün alanlarda, bütün toplu ortamlarda bu kurallara uyduğumuz takdirde inanıyoruz ki bütün ülkemizde ve ilimizde vaka sayıları aşağıya düşecektir, virüsün yayılma hızı zayıflayacaktır” ifadelerini kullandı.