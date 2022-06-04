Vali Şıldak’tan vatandaşa çorba ikramı

Balıkesir’in gastronomide iddiasını ortaya koyduğu Uluslararası Kahvaltı Festivali ikinci gününde de yoğun ilgiyle devam ediyor. Vali Şıldak festivalin ikinci gününde vatandaşlara çorba ikramı yaptı.

Türkiye’yi doyuran ürünlerin öznesi olduğu ’Balıkesir Kahvaltısı’nın beğeniye sunulduğu festival; tadımlar, yarışmalar, etkinlikler, panel ve söyleilerle ilk günden itibaren geniş kitlelere ulaştı.

Vali Şıldak’tan Çorba İkramı

Balıkesir’in gastronomi şehri olma yolculuğunda büyük bir emek sarfeden Vali Şıldak festivalin ikinci gününde vatandaşlara çorba ikramı yaptı. İlin Valisinin samimiyetinden büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, Balıkesir’in tanımına gösterdiği gayretlerden dolayı Vali Şıldak’a teşekkür ettiler.

Düzenlenen panelde; Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Crowne Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda, Gastronomi Turizmi Derneği Basın Komitesi Üyesi Lütfi Cem Polatoğlu Balıkesir’de turizm ve gastronomi alanlarında bilgi ve tecrübelerini aktardılar. Panelde, yükseliş seyrini yakalayan ve bir çok zenginliğin bulunduğu lokasyonda olan Balıkesir’in her alanda liste başı olması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Şıldak, "Mutluyuz, Umutluyuz"

Panelde konuşan Vali Şıldak farklı düşünceler ve görüşlerle istişare ederek yol almanın güç kazandırdığını söyledi. Şıldak, "Her konunun bir bileni, yaşayanı ve tecrübe edeni var. Bütün bu birikimlerden biz de faydalanarak ilerliyoruz. Biz henüz yolun başındayız. Yani bu festival aslında bir başlangıç. İl olarak yaklaşık iki yıllık bir süreçte rasyonel olarak yürütülen sistematik bir çalışma ortamının içerisindeyiz. Turizm konusunda bir çok kazanım elde edebilecek değerlere sahip, kapasitesi yüksek bir vilayetteyiz. Bu kapasiteyi geliştirmek istiyoruz. Balıkesir’i hem gastronomi hem de turizm alanındaki güçlü bileşenleriyle daha güçlü kılmak için yol almak istiyoruz. Bir koordinasyon içinde, İlin bütün aktörlerinin katkı verdiği bir süreç olarak da ilk defa bu girişimleri yapıyoruz. Heyecanlıyız. İlgi yoğun, özellikle Balıkesirliler çok mutlu. Biz paydaşlarımızla yol almaktan çok mutluyuz, umutluyuz. Toplumdan aldığımız olumlu tepkiler de bize ayrı bir cesaret veriyor, güç katıyor" şeklinde konuştu.

Balıkesir’de bir enerji birikimi olduğunu söyleyen Vali Şıldak, bu enerjinin yansımaya başladığını vurguladı. Balıkesirlilere güvendiğini sözlerine ekleyen Şıldak, "el birliğiyle başaracağız" diyerek şehre önemli bir mesaj verdi.