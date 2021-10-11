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Vali Şıldak’tan uyarı: "Salgın tedbirleri unutulmamalı"

Sağlık Bakanlığının salgının Türkiye’de en çok yükseldiği iller arasında gösterdiği Balıkesir için Vali Hasan Şıldak vatandaşlardan ’Salgın tedbirlerinin unutulmaması’ uyarısı yaptı.

BALIKESİR 11.10.2021, 14:41
Vali Şıldak’tan uyarı: "Salgın tedbirleri unutulmamalı"

Sağlık Bakanlığının salgının Türkiye’de en çok yükseldiği iller arasında gösterdiği Balıkesir için Vali Hasan Şıldak vatandaşlardan ’Salgın tedbirlerinin unutulmaması’ uyarısı yaptı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre artıyor. Kapalı alanlarda hızlı bir şekilde bulaş imkanı bulan salgında vaka sayıları artışa geçtiği bu dönemde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından vatandaşları kural ve tedbirlere uymaya davet etti.

Haftalık olarak yayınlanan vaka sayılarının açıklandığı haritaya göre geçtiğimiz haftaya kıyasla bu hafta Balıkesir’de önemli bir artış gözlemleniyor. Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yaşanan artışa karşı tedbirlere uyulması konusunda hatırlatmada bulundu. Paylaşımında aşı konusunda da uyarıda bulunan Vali Şıldak salgına karşı en zayıf noktaların tedbirsizlik ve aşı olmamak olduğunu belirterek, "Maske ve mesafe kurallarına uymak gerektiğini tekrarlayan Şıldak paylaşımında, "Her zaman yaptığımız uyarıları tekrarlıyoruz. Salgına karşı rehavete düşmeyelim! Maske ve mesafe kuralından asla vazgeçmeyelim! Hastalık yayılmaya, zayıf noktalarımızı yakalamaya devam ediyor. En büyük zayıflık kuralları terketme ve eksik aşı... Tedbirlere eksiksiz uyalım..." ifadelerini kullandı.

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