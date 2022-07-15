Vali Şıldak’tan Şehit Aileleri ve Gazilere yemek

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle, Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Ev sahipliğini Vali Hasan Şıldak’ın yaptığı Polisevinde gerçekleştirilen yemeğe Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergin Dinç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Tanrıtanır, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ile ehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Şıldak yemeğe katılan şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. 15 Temmuz gecesi vatan toprağının ilelebet payidar kalması için verilen mücadelede bir an bile düşünmeden canını hiçe sayan şehitlerin ve kahraman gazilerin hiç bir zaman unutulmayacağını dile getiren Vali Şıldak, devletin her zaman onların yanında olduğunu söyledi. Şehit yakınları ve gaziler Vali Şıldak’a kendilerine gösterdiği ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür ettiler.