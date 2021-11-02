Vali Şıldak’tan pandemi uyarısı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların aşı konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Bandırma’da pandemi konusunda açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde vaka sayılarının arttığını söyleyerek vatandaşları mutlaka aşı olmaları konusunda uyardı. Ülkedeki vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını belirten Vali Şıldak, “Balıkesir genelinde ise vaka sayılarında artışlar yaşanıyor. Vatandaşlarımız hastalığın yavaşladığını ve aşı olmalarının kendilerini koruyacağını düşünüyorlar. Bu rehavet de Balıkesir genelinde vaka artışlarının başlıca nedeni oluyor. Hastanede yatan hasta sayısı ve ölüm sayılarında ise geçmiş döneme göre artış söz konusu değil. Vefat eden hastalarımız tüm aşılarını olmamış kişiler. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyorum. Balıkesir’de 1. doz aşısını yaptırmayan 106 bin vatandaşımız var. 2. doz aşıyı ise 58 bin vatandaşımız yaptırmamış. 3. doz aşı olmayan vatandaş sayımız ise 78 bindir. 2 doz Sinovac aşısı olanlar mutlaka 3. doz aşılarını tamamlasınlar. 3. doz aşısını olan ama kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız da mutlaka hastanelerde antikor seviyelerine baktırsınlar” dedi.

Okullardaki karantina sayısı fazla değil

Yüz yüze başlayan eğitimde okullardaki karantina sayılarının yüksek olmadığını belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Kış şartlarının gelmesiyle vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı. Öğrencilerimizi ve velileri maske ve sosyal mesafe konularında dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Okullarımızdaki karantina sayısı eğitimi aksatacak seviyelerde değil. Bu oran yüzde 1-2 seviyelerinde. Bu da bizim için sevindirici bir durum“ diye konuştu.