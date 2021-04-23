Vali Şıldak’tan Kaymakam Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Manyas’a kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Yıldız’a hayırlı olsun ziyareti yaptı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bugün Manyas’a gelerek göreve yeni başlayan Kaymakam Fatih Yıldız’ı makamında ziyaret "Hayırlı olsun" dileklerini ileterek bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Mahallesi (TOKİ )konutlarında inşaatı süren Kaymakamlık konutunda incelemeler de bulunan Vali ŞIldak daha sonra açık olan bir-kaç işyerini ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak salgın konusunda vatandaşları ve esnafı uyararak " Ben vatandaşlarımızdan salgın kuralları konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Birlikte mücadele edersek daha kısa zamanda normale geçeriz. Kalabalık ortamlardan kaçınalım, inşallah bu günler de geçecek. “ Merkez Çarşı Camisinde Cuma namazını kılarak Manyas’tan ayrıldı.