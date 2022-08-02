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Vali Şıldak’tan Burhaniye Pazarına ziyaret

Toplumun her kesimine samimiyetiyle devletin sıcak yüzünü hissettiren Balıkesir Valisi Şıldak, Burhaniye pazarını dolaştı, esnaflar ile sohbet etti.

BALIKESİR 02.08.2022, 10:11
Vali Şıldak’tan Burhaniye Pazarına ziyaret

Toplumun her kesimine samimiyetiyle devletin sıcak yüzünü hissettiren Balıkesir Valisi Şıldak, Burhaniye pazarını dolaştı, esnaflar ile sohbet etti.

Balıkesir’in tüm ilçelerinde, çeşitli programlarla vatandaşla buluşan, sohbet eden, halini hatırını soran Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Burhaniye İlçesinde kurulan pazarı ziyaret etti.

Pazarcı esnafı ve üreticilerle sohbet eden Vali Şıldak, organik meyve ve sebzelerin de olduğu pazarın Balıkesir’in tarımsal zenginliklerini yansıttığını söyledi. Pazardaki üreticilere ve satıcılara bereketli, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

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