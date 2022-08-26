Vali Şıldak’tan 30 Ağustosa Zafer Bayramı mesajı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100 yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Şıldak’ın mesajı şöyle: "26 Ağustos 1922’de başlayan ve beş gün beş gece devam eden Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. 100. Yılını kutladığımız büyük zafer ile Milletimiz, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiştir. Büyük Zafer, 26-30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi sonucunda 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile elde edilmiştir. Bu zaferle Türk Milletinin bin yıldan beri vatanı olan Anadolu toprakları üzerinde varlığını ilelebet sürdürme azim ve kararlığını bir kez daha tüm dünya görmüş, Türk’ün, vatan söz konusu olduğunda her türlü şart ve imkan dâhilinde, gerekirse canı pahasına hürriyet ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceği vurgulanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin hürriyet ve bağımsızlık karakterinin, vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberliğin de unutulmaz

sembolüdür. Bu zafer, bütün zorluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yüce Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."