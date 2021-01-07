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Vali Şıldak’tan 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak mesajında, "Gazeteci, haberi doğru kaynaktan almakla yükümlüdür. Gazetecilik kulaktan dolma bilgilerle yapılmamalı, yalan haber, yıpratma gibi unsurlar içermemelidir" dedi.

BALIKESİR 07.01.2021, 16:36
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Vali Şıldak’tan 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak mesajında, "Gazeteci, haberi doğru kaynaktan almakla yükümlüdür. Gazetecilik kulaktan dolma bilgilerle yapılmamalı, yalan haber, yıpratma gibi unsurlar içermemelidir" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak mesajında şu ifadelere yer verdi. "İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üslenen gazeteci, toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle de milletin duygularına tercüman olmaktadır. Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüzde, gazeteci, haber ve bilgi kaynağına hızlı ulaşma ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlarına sunma işini üstlenmiştir. Görsel ve yazılı basının yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin de günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluk daha da çoğalmaktadır. Halkın düşüncesi, hissiyatı, sevinci ve coşkusu basın aracılığıyla gün yüzüne çıkar. Çünkü gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik ve hassasiyet işidir. Basın ilkeleri, basın ahlakı gibi kavramlar gazeteci sorumluluğunu anlatır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir."

Vali Şıldak, " Gazetecilik kulaktan dolma bilgilerle yapılmamalı, yalan haber, yıpratma gibi unsurlar içermemelidir"

Vali Şıldak yayımladığı mesajın devamında, "Bu noktada; tüm olaylara tarafsız bir şekilde bakabilen, gerçek haberin peşinde olan basın mensuplarımızın, demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır. Gazeteci, haberi doğru kaynaktan almakla yükümlüdür. Gazetecilik kulaktan dolma bilgilerle yapılmamalı, yalan haber, yıpratma gibi unsurlar içermemelidir. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü vatandaştan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu önemli işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarını rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.
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