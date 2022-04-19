Vali Şıldak’a turizm haftası dolayısıyla ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörünün temsilcilerini makamında kabul etti.

Doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip, Marmara’nın yükselen gücü olan Balıkesir’de koordineli olarak yürütülen çalışmalarla turizm potansiyelinin arttırılacağını söyleyen Vali Şıldak turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası’nı kutladı.

Balıkesir İl Kültür Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç ve turizm sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, nazik kabullerinden ve turizm sektörüne kattığı değerden dolayı Vali Şıldak’a teşekkür ettiler.