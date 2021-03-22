Vali Şıldak, vatandaşları salgına karşı seferberliğe çağırdı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak risk grubu haritasında kırmızı kategoride bulunan ve durmadan artan korona virüs salgınına karşı Balıkesirli vatandaşları topyekun virüse karşı seferberliğe çağırdı.

Balıkesir Valisi Şıldak sosyal medya hesaplarından salgına karşı ilk defa seferberlik çağrısı yaptı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da paylaşımlarına vatandaşları salgın hususunda uyararak başlayan Vali Şıldak, artan vaka sayısına karşı ilk kez seferberlik çağrısında bulundu. Uyarı ve hatırlatmalarına aralıksız devam eden Şıldak bu hafta tedbirlere daha çok dikkat ederek sağlıklı günlere ulaşılması için hep birlikte çaba gösterilmesini istediğini belirtti.

Risk grubu haritasında halen kırmızı renkte olarak normal hayata henüz uzak olan ilde sürdürülen denetimlerde yaptığı hatırlatmalarda da birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten Şıldak herkesi bu hafta daha çok dikkat ve sabır ile tedbirlere uymaya davet etti. Bu haftanın tedbirlere istisnasız uyarak diğer haftalardan farklı sonuçlar elde edilmesini beklediğini vurgulayan Vali Şıldak paylaşımında, "Sevgili hemşehrilerim, sağlıklı ve normal günlere yaklaştığımız, umut dolu hayırlı bir hafta diliyorum. Bu hafta öncekilerden farklı olsun. Salgına karşı bir ’seferberlik’ başlatalım. Sizden bunu bekliyorum. Kötü tabloyu artık olumluya dönüştürmemizin zamanı geldi. Haydi Balıkesir! Normal günler için bu hafta hepimiz duyarlıyız, hepimiz fedakarlık yapıyoruz, hepimiz tedbirlere istisnasız uyuyoruz. Balıkesir başaracak, Balıkesir normalleşecek" ifadelerini kullandı.