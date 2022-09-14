Vali Şıldak, üzüm bağında hasada katıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Savaştepe İlçesinin Kalemköy Mahallesinde hasat için üzüm bağlarına girdi.

Kalemköy Mahallesinde, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız ve İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile birlikte hasat yapan üzüm üreticilerine eşlik eden Vali Şıldak, hasadın bereket getirmesi dileklerinde bulundu.

Üzümlerin geleneksel yöntemle pekmez yolcuğunda kazan kaynatan mahalleliyle sohbet eden Şıldak, kendilerine kolaylıklar diledi. Üzümü emekleriyle şifa deposu pekmeze dönüştüren vatandaşlardan yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Her İlçesinde farklı lezzetleriyle ’Türkiye’yi Doyuran Şehir’ Balıkesir’in tarım şehri olarak anılmayı sonuna kadar hakkettiğini dile getiren Şıldak, kendisini güler yüzle karşılayan Kalemköy Mahallesi sakinlerine ev sahiplikleri için teşekkür etti.