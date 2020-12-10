Vali Şıldak, toplu ulaşım araçlarını denetledi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarını denetledi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler dolayısıyla Balıkesir’de vaka artışında düşüş yaşanması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığının "Sağlık îçin hepimiz için" mottosuyla yapılan denetimler kapsamında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak toplu taşıma araçlarında incelemelerde bulundu.

Vali Hasan Şıldak, şehir içi toplu ulaşım araçları ve servis araçlarına yönelik uygulanan denetim çalışmalarına katılarak tedbirler konusunda araç sürücülerine ve yolculuk yapan vatandaşlara maske, temizlik ve mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Vali Hasan Şıldak’a Vali Yardımcısı Mitat Gözen, Altıeylül Kaymakamı Dr Oktay Kaya ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar eşlik etti.