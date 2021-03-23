banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi

Vali Şıldak, tedbirlere uymayan vatandaşların ihbar edilmelerini istedi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgında vakaların düşmesi ve sayılarda düşüş sağlanması için duyarlı vatandaşların tedbirlere uymayan vatandaşları Whatsaap, 112 Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bildirmesini istedi.

BALIKESİR 23.03.2021, 17:54
2
Vali Şıldak, tedbirlere uymayan vatandaşların ihbar edilmelerini istedi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgında vakaların düşmesi ve sayılarda düşüş sağlanması için duyarlı vatandaşların tedbirlere uymayan vatandaşları Whatsaap, 112 Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bildirmesini istedi.

Yüksek vaka sayıları ile risk haritasında kırmızı rengi alan Balıkesir’de salgını kontrol alınması için sık sık uyarı yapan Vali Hasan Şıldak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla salgınla ortak bir şekilde mücadele etmenin önemine değindi.

Vali Şıldak, vaka sayılarında düşüş yaşanarak normal hayata geçiş sürecinin bir an önce başlaması için verilen ortak mücadelede tedbirlere uymayanların; 0 533 384 55 90 Whatsapp İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden bildirilmesi gerektiğini bildirdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu