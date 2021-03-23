Vali Şıldak, tedbirlere uymayan vatandaşların ihbar edilmelerini istedi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, salgında vakaların düşmesi ve sayılarda düşüş sağlanması için duyarlı vatandaşların tedbirlere uymayan vatandaşları Whatsaap, 112 Çağrı Merkezi ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden bildirmesini istedi.

Yüksek vaka sayıları ile risk haritasında kırmızı rengi alan Balıkesir’de salgını kontrol alınması için sık sık uyarı yapan Vali Hasan Şıldak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla salgınla ortak bir şekilde mücadele etmenin önemine değindi.

Vali Şıldak, vaka sayılarında düşüş yaşanarak normal hayata geçiş sürecinin bir an önce başlaması için verilen ortak mücadelede tedbirlere uymayanların; 0 533 384 55 90 Whatsapp İhbar Hattı, 112 Acil Çağrı Merkezi veya Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden bildirilmesi gerektiğini bildirdi.