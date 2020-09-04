Vali Şıldak, Restore edilen cami ve tescilli eserler hakkında bilgi aldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Balıkesir’de devam eden taşınmazlar, tescilli eserler, restore edilen camiler hakkında kapsamlı bilgi aldı

Vali Hasan Şıldak kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını yerinde incelemek için gerçekleştirdiği programlar kapsamında bugün de Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı ve Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Bahçecik tarafından karşılanan Vali Şıldak, ziyareti sırasında birimleri gezerek görevleri başındaki personele çalışmalarında başarılar diledi. Vali Şıldak, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı’dan Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri ve devam eden restorasyon çalışmaları, 2021 yılı için teklif edilen restorasyon projeleri, Müdürlüğün bünyesindeki taşınmazlar, tescilli eserler, restore edilen camiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Çalışmalarınız Göze ve Gönüle Hitap Ediyor

Bölge Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerinin de katıldığı, Bölge Müdürü Erarı’nın kurum hakkında bilgi verdiği toplantıda Vali Şıldak; “Kurumunu ilgilendiren çok derinlikli, hukuki sorunları olan çok fazla konu var. Tekrar değerlendirme, kazandırma faaliyeti olan restorasyon çalışmaları çok anlamlı. Bu bakımdan çalışmalarınız göze ve gönüle hitap ediyor. Vakıf eserleri özel olduğu gibi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü de özel bir kurumdur. Bu tür kurumlarda düz mantıkla çalışmak yerine, daha bir vicdanı ve manevi bakış gerekiyor. Çalışmalarınızı daha ileri aşamalara taşıma noktasında ben de her zaman gerekli koordinasyonu sağlayacağım. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.