Vali Şıldak: "Pandemi döneminde komşularınıza gitmeyin"
VALİ ŞILDAK, "PANDEMİ DÖNEMİNDE KOMŞULARINIZA GİTMEYİN"
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden vatandaşları komşularına ev ziyaretine gitmemeleri konusunda uyardı.
Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıları sıklaştıran Vali Şıldak; bugün de yine ilk paylaşımıyla vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti. Havaların ısınmasıyla kapalı ortamlarda uzun süre kalınmasının bulaş riskinin artmasına sebep olduğundan Vali Şıldak vatandaşların kapalı ortamlarda tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini vurguladı. Balıkesir’de de yükselişte olan pozitif vaka ve temaslı sayısı dolayısıyla uyarılarına devam eden Vali Şıldak, bulaşma riskinin yoğun olduğu ev ziyaretlerinin yapılmaması gerektiği vurguladı. Zorunlu haller haricinde hane halkı dışındaki kişilerle temastan kaçınılması gerektiğini belirten Şıldak paylaşımında; “Değerli Vatandaşlarımız, Salgından korunmak için daha sıkı tedbirlere ihtiyacımız var! Zorunlu haller dışında hane halkı haricindeki kişilerle temas etmeyin! Kalabalık ortamlara girmeyin! Ev ziyareti yapmayın! Maske ve mesafe kuralını asla ihlal etmeyin!” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3