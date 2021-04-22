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Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven’e devretti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Vali Efe Canseven’e devretti.

BALIKESİR 22.04.2021, 20:19
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Vali Şıldak makamını Genç Vali Canseven’e devretti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç Vali Efe Canseven’e devretti.

23 Nisan kutlamalarıyla özdeşleşen yarının büyüklerine görevin devredilmesi dolayısıyla Vali Şıldak, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Öğrencisi Efe Canseven’e Valilik görevini temsili olarak emanet etti. Genç Vali Canseven’nin bilgisiyle, sahip olduğu özellikleriyle, okuma ve ülke sevgisiyle çocukları güzel bir şekilde temsil ettiğini belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm çocukların Bayramını bir kez daha kutladı.
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