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Vali Şıldak, karne dağıttı

Balıkesir’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu’ndan karnelerini teslim aldılar.

BALIKESİR 17.06.2022, 12:26
Vali Şıldak, karne dağıttı

Balıkesir’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu’ndan karnelerini teslim aldılar.

Balıkesir’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrencilere karne dağıtan Vali Hasan Şıldak; "Altıeylül ilçemizin Plevne İlkokulu’ndayız. İki sınıfımızda karne töreni gerçekleştirdik. Bu gün 17 Haziran 2022. 2022 - 2023 eğitim dönemi bu gün itibariyle sone ermiş oluyor. 193 bin öğrencimiz ve 16 bin 380 öğretmenimizin rehberliğinde eğitim öğretime tabii tutuldular ve bu gün itibari ile 887 okulumuzda eğitim yılını bitirdiler. İlimiz genelinde 14 bin civarında ilkokul 4. sınıf öğrencimiz ilkokuldan mezun oldular. Çocuklarımıza güzel bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

Vali Şıldak, tatilde çocuklara kitap okumalarını tavsiye etti.

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