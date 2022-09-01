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Vali Şıldak, istavrit çekti
Balıkesir’in Erdek ilçesi Karşıyaka mahallesinde balıkçılar ile birlikte Vira Bismillah diyerek denize açılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, balıkçılar ile birlikte balık sezonunu açtı.
BALIKESİR 01.09.2022, 08:26
Balıkesir’in Erdek ilçesi Karşıyaka mahallesinde balıkçılar ile birlikte Vira Bismillah diyerek denize açılan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, balıkçılar ile birlikte balık sezonunu açtı.
Sabahın ilk ışıklarında balıkçılar ile birlikte denize açılan ve sezonun ilk balık avını gerçekleştiren Balıkesir Valisi Şıldak balıkçılar ile birlikte ağ topladı. Sezonun ilk avı olan sardalya balığını ağlarla gemiye çeken Vali Hasan Şıldak, "2022-2023 su ürünleri av sezonu açılışını Vira Bismillah diyerek Marmara denizinde balıkçılarımız ile birlikte yaptık. Bütün balıkçılarımıza bol ve bereketli bir av sezonu diliyorum." dedi.
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