Vali Şıldak görevi başındaki memurları ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve il protokol üyeleri Ramazan Bayramı’nda görevi başında olan Jandarma ve Emniyet güçlerini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolü bayramda da görevi başındaki personelin bayramını kutladı. Balıkesir’in giriş ve çıkışlarındaki yol kontrol noktalarına il protokolü ve milletvekilleriyle birlikte giden Vali Hasan Şıldak, görevi başındaki personelin bayramını kutlayarak onlara şeker ikramında bulundu. Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler ayrıca 112 Çağrı Merkezi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne de giderek buradan Huzurevi, Yaşlılar Bakım evi ve Sevgi Evlerinde barınan çocukların bayramını kutladı. BAKOM’da kurulan canlı bağlantı ile Huzurevindeki yalılarla sohbet eden Vali Hasan Şıldak, 112 Komuta Merkezi’nde ise Sevgi Evleriyle bağlanarak çocukların bayramını kutladı. Sevgi evlerindeki çocuklar Vali Hasan Şıldak’a şarkı söyleyerek teşekkür etti.

İlk ziyaret şehitlik oldu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilk olarak Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, CHP Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve daire müdürleriyle birlikte pandemi nedeniyle şehitlikteki az kişinin katıldığı törene katılarak şehitlik şeref defterine günün önemine hitaben mesajını yazdı. Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Şıldak, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi’ni (BAKOM) ziyaret eden Vali Şıldak, burada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan merkez hakkında bilgi aldı. Merkezi ziyaret eden Vali Şıldak daha sonra video konferans yoluyla bağlandığı huzur ve yaşlı bakım evindeki vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Bayram şekerleri Vali Şıldak’tan

Daha sonra Balıkesir giriş ve çıkışındaki yol kontrol noktalarını beraberindeki protokol üyeleri ile ziyaret eden Vali Şıldak, burada görevli polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladı ve iyi mesailer diledi. Vali Şıldak, kolluk kuvvetlerine bayram şekeri ikram etti.

112 Çağrı Merkezi’nde bayram kutlandı

Son olarak Balıkesir 112 Çağrı Merkezi ve aynı binadaki Polis telsiz çağrı kontrol merkezini ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 112 çağrı merkezindeki personelin bayramını kutladıktan sonra telsiz ile il merkezindeki 112 ekiplerinin Ramazan Bayramını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Çocuklardan şarkı sürprizi

Vali Şıldak, buradaki ziyareti sırasında Balıkesir Burhan Erdayı Çocuk Evleri ve Bandırma Hicri Ercili Çocuk Evlerinde kalan çocukların Ramazan Bayramını video konferans yöntemiyle uzaktan kutladı. Çocuk evlerinde kalan minikler Vali Şıldak’a söyledikleri şarkı ise günü sürprizi oldu.