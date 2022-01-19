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Vali Şıldak Gönen’de BİGEP’i değerlendirdi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl genelinde eğitimin sinerji ve motivasyonunun güçlendirilmesi için yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Gönen’de kapsamlı bir program gerçekleştirdi.

BALIKESİR 19.01.2022, 09:24
Vali Şıldak Gönen’de BİGEP’i değerlendirdi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl genelinde eğitimin sinerji ve motivasyonunun güçlendirilmesi için yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Gönen’de kapsamlı bir program gerçekleştirdi.

Her ay bir ilçede düzenlenen programların Ocak Ayı değerlendirmesini Gönen İlçesinde yapan Vali Şıldak gün boyu devam eden toplantı ve ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Gönen İlçesindeki eğitim dolu programına "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı" ile başlayan Şıldak İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile BİGEP Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldı. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın da hazır bulunduğu Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Aylık Değerlendirme Toplantısında proje kapsamında İl genelindeki okullarda yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak görüşüldü. Vali Hasan Şıldak öncülüğünde Balıkesir’in ’Eğitim Şehri’ olma yolcuğunda sinerji ve motivasyonun yükseltilmesi amacıyla yola çıkan BİGEP Projesi İl genelindeki eğitim başarısının arttırılmasını hedefliyor. Balıkesir’in eğitimde adından söz ettiren iller arasında yerini alması için İl genelinde oluşan enerjiyi yakından takip eden Vali Şıldak’ın İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yaptığı toplantıda ilk olarak Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay, Gönen’de yürütülen çalışmalar ve istatistiki bilgiler hakkında bir sunum yaptı. Sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından yapılan ayrıntılı sunumda ise okullardaki başarılar ve başarısızlıkların nedenleri, varsa sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri madde madde aktarıldı. Müdür Tatlı, üçüncüsü Gönen İlçesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, bir önceki değerlendirme toplantılarında alınan kararlar hakkında İlçe İlçe saha araştırmaları yapıldığını ifade etti. Amaçlarının temel taşları arasında yerini alan ’başarının izlenmesi’ hedefiyle yola çıkan BİGEP Projesi kapsamında, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda üçüncüsü yapılan deneme sınavlarının ilçe, okul ve ders ölçeğinde değerlendirmesi yapıldı. Sınavlara ilçelerden sağlanan katılım sayıları, okul düzeyinde ve ders bazında alınan sonuçların düzeyiyle ilgili bilgi verildi.

Toplantı arasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Hasan Şıldak, her ay bir İlçede yapılan değerlendirmeler kapsamında üçüncüsü Gönen’de gerçekleşen program ile BİGEP Projesinin alandaki takibinin yapıldığını söyledi. BİGEP’in eğitim alanında bir canlılık ve dinamizm oluşturduğunu, eğitimin bütün aktörlerine uzanarak hareketlenme sağlandığını ifade etti. Proje ile hedefler belirlendiğini ve bu hedeflere doğru yapılan çalışmaların takip edildiğini aktaran Şıldak, öğretmenler ve okul müdürlerleriyle yapılan paylaşımlarla motivasyonunun yükseldiğinin altını çizdi.

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