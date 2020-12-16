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Vali Şıldak, engelli kadının sesini duydu
Geçtiğimiz akşam yakıldığı iddia edilen engelli aracının sahibi Harika Fatma Oral’ın sesini Balıkesir Valisi Hasan Şıldak duydu. Vali Şırnak, konuya duyarsız kalmayarak verdiği talimat ile Harika Fatma Oral’a yeni aracını tahsis etti.
BALIKESİR 16.12.2020, 17:23
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Geçtiğimiz akşam yakıldığı iddia edilen engelli aracının sahibi Harika Fatma Oral’ın sesini Balıkesir Valisi Hasan Şıldak duydu. Vali Şırnak, konuya duyarsız kalmayarak verdiği talimat ile Harika Fatma Oral’a yeni aracını tahsis etti.Kundaklandığı iddia edilen engelli aracı ile ilgili yapılan haber sonrasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak aracı yanan Harika Fatma Oral’a Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü aracılığıyla yeni aracını tahsis etti. Vali Şıldak, Harika Fatma Oral ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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