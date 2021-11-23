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Vali Şıldak Edremit’te İbrahimce Mahallesini ziyaret etti

Balıkesir’de ilçe ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerine de büyük önem veren Vali Şıldak, Edremit İlçesinde geniş bir çerçevede gerçekleştirdiği program kapsamında İbrahimce Mahallesini de ziyaret etti.

BALIKESİR 23.11.2021, 20:27
Vali Şıldak Edremit’te İbrahimce Mahallesini ziyaret etti

Balıkesir’de ilçe ziyaretlerinin yanı sıra mahalle ziyaretlerine de büyük önem veren Vali Şıldak, Edremit İlçesinde geniş bir çerçevede gerçekleştirdiği program kapsamında İbrahimce Mahallesini de ziyaret etti.

Çoğunlukla Roman vatandaşların ikamet ettiği İbrahimce Mahallesinde Balıkesir Valiliğinin koordinasyonu altında iyileştirme amaçlı bir proje çalışması yürütülüyor. Söz konusu proje kapsamında planlanan faaliyetleri yerinde değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştiren ve mahalleli tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Şıldak vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti. Talep ve sorunları dinleyen Vali Şıldak’a Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar eşlik ettiler.

İbrahimce Mahallesinin başta uyuşturucu kullanımı olmak üzere bazı sosyal ve ekonomik sorunları bulunduğunu ifade eden Şıldak, çok sayıda kamu kuruluşunun işbirliği yaptığı çalışma kapsamında mahallede birçok konuya el atacaklarını, güvenlikten eğitime, sağlıktan uyuşturucuyla mücadeleye, spordan sosyal hizmetlere kadar kapsamlı bir yaklaşımla burada yaşayan insanlara daha yakın olacaklarını dile getirdi. Yapılması planlanan cami ve sosyal hizmet alanları ile yapımına başlanacak olan polis noktası binasının yerini de inceleyen Vali Şıldak Mahalle Muhtarını da ziyaret etti. Roman derneklerinin temsilcileriyle de görüşen Vali Şıldak İbrahimce Mahallesinde planladıkları çalışmaların halkın desteğiyle olumlu sonuçlar vereceğine inandığını, ancak en kalıcı çözüme ulaşmak için mahallede kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

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