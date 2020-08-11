Vali Şıldak denetimlere katıldı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA ÜLKE GENELİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BALIKESİR İL GENELİNDE DE DENETİM YAPILDI.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında Balıkesir il genelinde de denetim yapıldı. İl merkezindeki maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Vali Hasan Şıldak, denetim kapsamında görülen aksaklıklar ile ilgili gerek işyeri sahiplerine gerekse vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Şıldak ve beraberindekiler pazar yerlerinin yanı sıra lokanta, pastane, kıraathane, unlu mamuller üreten işyerlerine yapılan denetimlere katıldı.
Maske, mesafe ve hijyen denetimlerine Paşaalanı Mahallesi’nde kurulan pazaryerinden başlayan Vali Hasan Şıldak, daha sonra Pazar yerinin çevresindeki işyerlerinde de denetimde bulundu. Vali Hasan Şıldak yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyararak, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.
Vali Hasan Şıldak denetimler sonunda yaptığı değerlendirmede covid-19 salgınının devam ettiğini ve her vatandaşın hastalığın yayılmaması konusunda gereken tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Vali Şıldak’a denetim boyunca Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve denetim ekipleri yer aldı.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:05
|Akşam
|20:16
|Yatsı
|21:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25