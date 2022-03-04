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Vali Şıldak Burhaniye’de

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak birçok kesimle bir araya geldiği ilçe programları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Burhaniye’ye gitti. Vali Şıldak programına Burhaniye Devlet Hastanesi’ni ziyaretle başladı.

BALIKESİR 04.03.2022, 11:24
Vali Şıldak Burhaniye’de

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak birçok kesimle bir araya geldiği ilçe programları kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Burhaniye’ye gitti. Vali Şıldak programına Burhaniye Devlet Hastanesi’ni ziyaretle başladı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Serkan Kadir Keskin’in de bulunduğu ziyarette, vatandaşlarla sohbet eden Şıldak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu, sağlık personelinden yaptıkları işlerle ilgili bilgi aldı. Vali Şıldak vatandaşların sağlığına kavuşması için özveri ile çalışan personele teşekkür etti. Vali Şıldak programının devamında öğrencilerle bir araya geldi. Balıkesir genelinde uygulanan BİGEP Projesi ile eğitimi birinci öncelik yapan Şıldak, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezine ziyarette bulundu. Bilgiyle, insan ve vatan sevgisiyle donatılan öğrencilerle sohbet eden Şıldak, geleceğin büyükleri oldukları için kendilerine hedefler belirlemeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilere, belirledikleri bu hedeflere başarıyla ulaşmaları için çok çalışmalarını tavsiye etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Şıldak BİGEP konusundaki görüşlerini dinledi.

Programlarında Balıkesir’in istihdam ve gelişimine katkı sağlayan işletmeleri de ziyaret etmeye özen gösteren Şıldak Burhaniye’de Burcu Gıda Konserve ve Salça Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Tarım şehri Balıkesir’de üretilen ürünlerin yine Balıkesir sınırlarında işlenerek sofralara gelmesi sürecine ziyaretleriyle tanık olan Şıldak, işletmenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.Vali Şıldak’ın Burhaniye İlçesi programında son olarak tarım sektörünü güçlendirme çalışmaları kapsamında “Zeytin Çalışma Grubu” değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Şıldak başkanlığında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, ilgili kurum temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda hastalık ve zararlılarla mücadelede yeni teknolojilerin kullanılarak mücadele edilmesi, hasat şekli, üretimin arttırılması için yapılacak çalışmalar, sektörün çözüm bekleyen sorunları başta olmak üzere konular kapsamlı olarak ele alındı ve uygulanması planlanan projeler, hedefler değerlendirildi. Balıkesir’in zeytin denilince rengiyle, tadıyla, kokusuyla önde gelen İl olduğunun vurguladığı toplantının devamında bu sektörde yaşanan sorunlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından programına devam eden Vali Şıldak, Ali Çetinkaya Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa bol kazançlar dileyen Şıldak, çocuklarla ve gençlerle sohbet etti. İl genelindeki programlarında sürekli vatandaşla içi içe olmaya özen gösteren Şıldak, Ali Çetinkaya Caddesinde de ilgiyle karşılandı. Vali Hasan Şıldak programında son olarak 1993 yılında Iğdır’da şehit düşen Jandarma Er Turhan Bayraktar’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin Ağabeyi Ali Bayraktar Vali Şıldak’a ziyaretleri için teşekkür etti.

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