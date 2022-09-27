Vali Şıldak antik kent kazılarını ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Körfezinde bulunan Antandros v Adramytteion Antik Kent kazılarında incelemelerde bulundu yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilk olarak Edremit İlçesinde bulunan Antandros Antik Kentinde Roma villlası ve nekporoliste incelemelerde bulundu. Kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat’ta çalışmalar ve buluntular hakkında bilgiler aldı. Vali Şıldak daha sonra Burhaniye ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kendine gitti ve burada roma hamamı ve arkeoloji temalı park yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Edremit İlçemizde bulunan Antandros ve Burhaniye İlçe Merkezindeki Adramytteion kazı alanlarını ziyaret ederek Kazı Başkanlarımızdan bu sezonda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aldık ve her iki antik yerleşimin turizme kazandırılması konusundaki planlamaları değerlendirdik.” Dedi.