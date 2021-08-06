Vali Hasan Şıldak’tan kazazedelere geçmiş olsun ziyareti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sabah saatlerinde Manisa’nın Soma ilçesi yakınlarında meydana gelen elim trafik kazasında yaralanan vatandaşlardan Balıkesir’e sevk edilenleri ziyaret etti.

İzmir-İstanbul otoyolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu kazada Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen 11 yaralıyı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunan Şıldak, kazazedelerin son durumları hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak’a eşlik eden Sağlık Müdürü Kadir Serkan Keskin, Manisa’nın Soma ilçesinden Balıkesir’e sevk edilen 11 kazazededen 6 kişinin yapılan tedavileri sonrası taburcu edildiğini açıkladı.