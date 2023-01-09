Vali Hasan Şıldak’tan, "10 Ocak Gazeteciler günü’ mesajı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Gazetecilik ve basın alanında gayretle mesleğini icra eden basın mensuplarımızı onurlandırmak amacıyla “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü, 1961 yılından itibaren her yıl 10 Ocak’ta kutlamaktayız. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkili bir denetim organı olma özelliğiyle, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Tarafsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya gücünün, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli yeri vardır. Gazetecilik, bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği itibarıyla kamu hizmetidir. Görsel ve yazılı medyanın yanında mobil iletişim araçları sayesinde hayatımızın vazgeçilmez unsuru haline gelen sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının kullanımının günden güne arttığı günümüzde, özellikle kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde gazetecilerin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Ülkemizde, bölgemizde ve İlimizdeki gelişmelerin aslına uygun haliyle algılanıp yorumlanmasında, halkımızın bilgilendirilmesinde yerel gazetelerin de önemli bir rolü bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran, sorunların çözüm önerileriyle toplumun taleplerinin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde yardımcı olan, milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakârlık ve gayretleri takdirle karşılanmaktadır. Mesleğin gerektirdiği sorumlulukla, etik kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeksizin, görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımız, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Basın kuruluş ve mensuplarının bundan sonra da bu sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine olan inancımızla, gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren, bütün basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek hayatı diliyor, ebediyete irtihal eden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."