Vali Hasan Şıldak uyardı; "Balıkesir’de vakalar artıyor"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Kurallara uymaya davet eden Vali Şıldak, "Salgınla mücadelede aşılama ile birlikte önemli yol alınmasına rağmen, son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor" dedi.

Vali Hasan Şıldak bu mücadelede başarıyı elde eden Balıkesir’i tedbirlere uyma noktasında tekrar hassasiyete çağırdı. Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vaka sayılarının artışa geçtiğini bildirirken, salgına tekrar yenik düşülmemesi için tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Maske ve mesafe kurallarından taviz vermeden, kapalı ortamlardan uzak durulmasının önemini vurgulayan Vali Şıldak paylaşımında;

“Değerli Vatandaşlarımız. Son günlerde vaka sayıları yeniden yükseliyor! Büyük fedakarlıklarla kontrolünü sağladığımız salgına tekrar yenik düşmeyelim. Bunun için tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor! Mesafe ve maske kurallarına uyalım, Kalabalık ortamlardan uzak duralım!” ifadelerini kullandı.