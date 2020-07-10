Vali Hasan Şıldak, Susurluk’taki kaza hakkında bilgilendirmede bulundu
BALIKESİR VALİSİ HASAN ŞILDAK, SUSURLUK’TA MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir basınıyla yaptığı tanışma toplantısında sabah saatlerinde Susurluk’ta meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili bilgi de verdi. Susurluk’ta 33 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otobüs kazası sonrasında yaralıların bulunduğu hastaneleri ziyaret ettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, hastanede tedavi görenler arasında hayati tehlikesi bulunan yolcunun bulunmadığını kaydetti. Vali Şıldak otobüs kazası sonrasında araç sürücüsünün ise gözaltına alındığı bilgisini verdi.
“Hayati tehlikesi olan yolcumuz yok”
İzmir-İstanbul Otobanının Susurluk kesiminde meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili bilgiler veren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Sabah saatlerinde üzücü bir kazamız oldu. Sabah saat 04.00 civarında kaza gerçekleşti. Bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü otoyolda maalesef bir kaza geçirdi. Otobüs yoldan çıkarak önce bir kanala girmiş, daha sonra yan yatarak bir süre sürüklenmiş ve yolcularımız hafif bir şekilde yaralandılar. 33 kişi; bunun 3’ü otobüs personeli. 2 şoför ve 1’i muavin olmak üzere 30 da yolcumuz hemen, hızlı bir şekilde 9 ambulansla ilimizdeki hastanelere kaldırıldı. Hem Şehir Hastanesi, hem Devlet Hastanesi hem de özel hastanede tedavi altına alındılar. Ben de saat 06.30’da bu hastaneleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi İl Jandarma Komutanımızla birlikte ilettim. Hastalarımızın durumu iyi. Şu an sadece 5 yaralımız hastanede bulunuyor. Onlarında genel durumları; ikisinin orta seviyede, üçünün de tamamen iyi diyebilirim. İnşallah hiçbir hayati tehlike olmadan kaza atlatılmış oldu. Gerekli tahkikat ve soruşturma savcılık tarafından başlatıldı ve sürücü gözaltına alındı. Ben kazadan etkilenmiş olan vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.
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