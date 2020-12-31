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Vali Hasan Şıldak: “Güzel günler yakın”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 2020 yılını değerlendirerek vatandaşlardan biraz daha sabır göstermelerini istedi. Korona virüs vakalarında Balıkesir’de her ne kadar düşüş yaşansa da bu rakamların vefat ve yoğun bakım sayılarında görülmediğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini bir kez daha hatırladı.

BALIKESİR 31.12.2020, 12:58
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Vali Hasan Şıldak: “Güzel günler yakın”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 2020 yılını değerlendirerek vatandaşlardan biraz daha sabır göstermelerini istedi. Korona virüs vakalarında Balıkesir’de her ne kadar düşüş yaşansa da bu rakamların vefat ve yoğun bakım sayılarında görülmediğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini bir kez daha hatırladı.

Yeni yılda sağlıklı ve mutlu günlerin geri geleceği umudunu taşıdığını belirten Vali Hasan Şıldak maskesiz günlere Mayıs-Haziran gibi kavuşulmasının tedbirlere tam anlamıyla uyulmasıyla mümkün olacağını dile getirdi. Alınan yılbaşı tedbirlerinin denetimini en sıkı şekilde yapılacağını da duyuran Vali Hasan Şıldak, “En güvenli yer kendi evimizdir” çağrısında bulundu. Herkesin kendi evinde, kendi düşüncesine göre eğlence yapabileceğini kaydeden Vali Hasan Şıldak, toplu yılbaşı kutlamalarının ise yasak olduğunu belirtti. Özellikle oteller, konaklama yerlerinin yoğun şekilde denetleneceğini ifade eden Vali Şıldak, vatandaşların da komşu ziyaretlerini yapmaması gerektiğini dile getirdi.

“18 Haziran’da Balıkesir’de göreve başladım”

2020 yılının Haziran ayında Balıkesir’de göreve başladığını söyleyen Vali Hasan Şıldak, “18 Haziran’da Balıkesir’de göreve başladık. O tarihlerde kontrollü sosyal hayat dediğimiz, normalleşme süreci yeni başlamıştı. O dönemde; yaz döneminde çok hareketlilik olmasına rağmen, tatilcilerimiz bölgemizde bulunmasına rağmen bizim korona virüs vaka sayılarımız çok düşüktü. Yani günlük vakalarımız ikili rakamlardan oluşuyordu diyebilirim. Tabi ilimiz çok geniş coğrafyaya yayılmış, 20 ilçemiz, Marmara’dan Ege’ye uzanın kıyı bandımız var ve Türkiye’nin en büyük 11’inci coğrafyasına sahip bir iliz. Bu geniş alanda ben de ilk aylarda çok hızlı bir şekilde ilimizi tanıyabilmek için bütün ilçelerimizi birkaç kez ziyaret etmek suretiyle, oradaki kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, Ticaret Odalarımız, borsalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, güvenlik birimlerimizin her birini yerinde görerek ve toplantılar yaparak ilk dört ayı çok dolu bir şekilde geçirdik. Bu süre zarfında aynı zamanda bize gelen ziyaretçilerimiz oldu. Çok sayıda kurum, kuruluş temsilcisi, özel sektör, sivil toplum, meslek kuruluşları bizi ziyarete ettiler. İlimizi bu şekilde tanıdık ve biz de onlara iadei ziyaretlerde bulunduk. Yani Ekim ayına ulaştığımızda aşağı yukarı ben bu turları bitirmiştim. İlimizin genele hatlarıyla tanınması, ziyaretler kapsamındaki çalışmalarımızı sonlandırmıştık. İyi ki de böyle yapmışız, hızlı bir rota izledik” diye konuştu.

“Vaka sayılarında düşüş yakaladık”

Ekim ayından itibaren Balıkesir’de vaka sayılarında hızlı bir artış yaşandığını belirten Vali Hasan Şıldak, “Ondan sonra zaten Ekim başından bu yana bilindiği gibi vaka sayılarımız Türkiye genelinde olduğu gibi ciddi oranda yükseliş gösterdi. Ekim-Kasım aylarını biz kötü geçirdik. Fakat buna rağmen şunu ifade edebilirim ki aldığımız sıkı tedbirler, Valiliğimizin koordinasyonunda bütün kamu kuruluşlarının gösterdiği özverili çalışmalar, performans bizi yine de nüfusa göre vaka sayısı oranı itibariyle iller sıralamasında çok gerilere düşmedik. Yani en iyi iller arasında yer aldık bu manada. Ta ki Aralık ayının ortasından itibaren de artık o platoya ulaştık, vaka yükselişleri durdu ve hızlı bir inişe geçtik. Şu anda bu durum bizler için çok memnuniyet verici. Hakikaten bütün ilçelerimizde, bütün yerleşim yerlerimizde vaka sayılarımız düştü. Bu manada sıfırlanan bölge yok, hala her yerde çıkış devam ediyor. Fakat ciddi manada düşüş var. Ancak bu düşüş henüz hastanede yatan hasta sayımız, yoğun bakım sayımız ve vefat sayılarımıza tam olarak yansımadı, kademeli olarak yansıma oluyor. Hala ciddi kayıplarımız var. Ben her fırsatta sürekli vatandaşlarımıza doğrudan seslenmeye çalıştım, tedbirlerimizi anlattım. Tedbirlerimizin keyfi bir uygulama olmadığını, halk sağlığını korumak için zorunlu olarak aldığımız tedbiriler olduğunu sürekli dile getirdim ve sayede vatandaşlarımız da gerçekten çok duyarlı davrandılar. Balıkesir halkı olarak bize çok destek sağladılar. Yine belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, güvenlik birimlerimiz; polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çok sıkı denetim uyguladık. Halkımız da buna duyarlı bir şekilde karşılık verdi, şu anki daha sağlıklı ortama kavuşmuş olduk” ifadelerini kullandı.

“Aşı ülkemize ulaştı”

Alınan tedbirlere kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Hasan Şıldak, “Ama kesinlikle tedbirleri devam ettirmemiz gerekiyor. Unutulmamalıdır ki; hükümetimizin aldığı; Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde verilen bu sokağa çıkma kısıtlaması kararı olmasaydı, yani bizi hafta içi 21.00’de, hafta sonu Cuma akşamından Pazartesi sabahına kadar yapılan uygulamalar olmasaydı bu sonuçları göremezdik. Baştan beri söylenilen, Bilim Kurulu’muzun da ifade ettiği husus bu en temel üçlü kural olan maske-mesafe-hijyen kuralı gerçekten hayat kurtarıyor. Tek başına yetmiyor, bunların üçünü uygulamak gerekiyor. Ve gördük ki mesafe kuralı bilhassa devreye girdiği anda kısıtlamalarla sonuç alınmaya başlandı. Bizde de çok ciddi miktarda düşüş var ama hissediyoruz ki tedbiri ne zaman bırakıversek hemen vaka sayıları yükselişe geçecek. Çünkü hastalık bulaşıcılığı çok yüksek bir virüs ve genç yaşlı tanımadan insanların hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Çok üzücü vakalar; işte il merkezi olsun ilçelerimizde olsun her gün vefat haberlerini biz de alıyoruz, üzülüyoruz. Ama inşallah aşı da ülkemize ulaştı. Ocak ayı içinde artık sağlık personelimizden başlayarak sırasıyla riskli grupların aşılanması suretiyle halkımız daha bir rahata kavuşacak. Ben diyorum ki; en az iki ay daha, yani Mart ayına kadar tedbirleri hiç gevşetmeden sürdürmemiz lazım. Bu çok önemlidir" dedi.

“Yılbaşı için alınan tedbirleri çok sıkı kontrol edeceğiz”

Korona virüsün yayılmasını önlemede alınan sokağa çıkma kısıtlamasının önemli olduğunun altını çizen Vali Hasan Şıldak, yılbaşı tedbirlerinin uygulanması konusunda da “Bu kapsamda biz de zaten hükümetimizin, İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yılbaşı tatili süresince de bir dizi tedbir uygulayacağız. Bilindiği gibi bugün 31 Aralık akşam başlıyor, Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bunun istisnaları var. Fakat orada da şunu belirtmek isteriz; bu istisna olarak tanınmış olan bazı fırsatların da vatandaşlarımız tarafından istismar edilmemesini istiyorum. Yani evinin yakınında bulunan alışveriş yerlerine, markete, manava gitme konusunu çok abartmamak lazım. Gerçekten ihtiyaç varsa dışarıya çıkmak lazım. Hep tekrar ettiğimiz gibi en güvenli yer kendi evimiz. Yılbaşı eğlencesi, balo, kutlama yapılması kesinlikle yasak. Bununla ilgili çok sıkı bir şekilde denetim yapacağız. Bütün konaklama tesisleri, oteller, kiralık yerler denetlenecek. Evlerde de herhangi bir kutlama olmamasını öneriyoruz. Çünkü kendi evinde insanlarımız kendileri eğlencelerini kendi düşüncesine göre yapabilir tabi ki. Ancak başka bir ev ziyareti; komşuya gitme, aynı bina içinde başka bir daireye misafir olma gibi uygulamaları kesinlikle önermiyoruz. Hem bu konuda yasaklama var hem de sağlığa aykırı bir davranış bu durum. Mesafeyi koruyacağız, biraza daha sabırlı olacağız, duyarlılığımızı muhafaza edeceğiz. Bu gün zaten çok sıkı tedbirlerimiz var, hafta sonu da bunlar devam edecek. Cezai yaptırımlar söz konusu. Bazı kötü örneklere rastlıyoruz. Yani bazı mekanlarda eğlence düzenlenmesi, kumar oynanması, toplu yemek verilmesi gibi hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Sahil bandımızda da biz çok sıkı tedbirler uygulayacağız. Çünkü oralarda yazlıklarına gelenler var. Gerek il içinden gerekse de il dışından girişler var gerekse otellerde konaklayanlar var. Vatandaşlarımıza bu kurallarımızı, tedbirlerimizi zamanında hatırlattık, tekrar uyarıyoruz. Yarın 1 Ocak günü Cuma olması münasebetiyle sadece cuma namazına gitmek isteyenler evine en yakın camilere gidip gelebilecekler” diye konuştu.

“Maskesiz günlere Mayıs-Haziran gibi kavuşabiliriz”

Alınan tedbirlere tam anlamıyla uyulmasıyla birlikte maskesiz günlere Mayıs-Haziran aylarında geri dönülebileceği öngörüsünde bulunan Vali Hasan Şıldak, “Gerçekten 2020 yılı Mart ayından bu yana bütün dünyada sıkıntılı geçti. Yani hastalık insanları bunalttı, evlere mahkum etti, çocuklarımızı okuldan uzaklaştırdı. Bu süreç bayağı bir zorlu geçti. Ama ben görebildiğim kadarıyla Türkiye’miz alınan tedbirler, zamanında verilen kararlarla, devlet büyüklerimizin iradesiyle bu süreci yine kolay, en başarıyla atlatan ülkelerin başında geliyor. Hem sosyal yönden, ekonomik yönden bir kriz ve bunalım yaşamadık. Her şey bir takım zorluklarla birlikte iyi ilerledi, tedbirler zamanında alındı. Ben şahsen 2021’in çok daha iyi olacağına, ferahlık içinde, huzur içinde geçeceğini düşünüyorum. Biraz daha sabırlı davranıp bahar aylarına ulaşabilirsek, biz mayıs ayından itibaren maskesiz bir hayata dönebiliriz diye ben umut ediyorum. En geç belki Haziran ayı olur bu. Yani biz bir yaz planlaması, yaz aylarında daha serbest dolaşım, daha huzurlu ve tatil ortamı oluşur. İnşallah her şey çok daha iyi gider. Gerek ekonomi alanında, sanayide, tarımda her şey iyi gider. İlimizde de huzur ve rahatlamayı görmeyi ben çok umut ediyorum. Çünkü ben de açıkçası Balıkesir’e geldim ama şöyle doya doya vatandaşımızla kaynaşamadık, çok fazla tanışamadık. Dışarıda çok fazla program yapamıyoruz. İnşallah bunları aşacağız” ifadelerini kullandı.
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