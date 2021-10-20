Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesinde

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak, programı kapsamında ilk olarak Çağış Yerleşkesi Merkez Yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştirerek hal ve hatırlarını soran Vali Şıldak, öğle yemeğinde de Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile birlikte öğrencilerin masasına misafir oldu.

Vali Hasan Şıldak daha sonra, yerleşkede yapımı yeni tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi ile Kongre ve Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’tan tesisler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Şıldak, tamamlanan projelerin üniversite, öğrenciler ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yerleşkede yapımı gerçekleştirilen 3 bin kişilik Kız Öğrenci Yurdu inşaatını da ziyaret eden Vali Şıldak, proje hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Hasan Şıldak’a, öğrencilerin barınma olanaklarını daha da zenginleştirmek adına yapılan yeni çalışmaları aktaran Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da 3 bin kişilik kız yurdu projesine ek olarak yerleşkede Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne 40 dönümlük ilave yer tahsis edildiğini dile getirdi.

Vali Hasan Şıldak programı kapsamında son olarak Rektörlük makamında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitede yapılan son çalışmalar hakkında da bilgiler verdiği Vali Hasan Şıldak’a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.