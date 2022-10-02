Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 446 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.