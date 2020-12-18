Usta Yönetmen mezarı başında anıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ünlü Yönetmen Tunç Başaran mezarı başında sevenleri tarafından dualarla anıldı.

"Uçurtmayı Vurmasınlar", "Piano Piano Bacaksız" gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Tunç Başaran, ölümünün birinci yılında Bandırma Şehir Mezarlığındaki mezarı başında anıldı. Korona virüse tedbirleri kapsamında dar tutulan kent mezarlığındaki anma programına; Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, kardeşi Meriç Başaran yeğenleri Arda ve Pelin Onat ile dostları katıldı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Tunç Başaran adını Bandırma’da yaşattıklarını belirterek, "Gönül isterdi ki Tunç Başaran’ı filmlerle analım. Ancak korona virüs nedeniyle bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Sohbet etmeyi çok seven biriydi. Bandırma’nın kültür sanat hayatına hep katkı verdi. Kültür merkezimizin adını Tunç Başaran Kültür Merkezi olarak değiştirdik. Şimdi de filmlerde kullandığı materyallerin yer aldığı bir müze yapmak için hazırlanıyoruz. Tunç Başaran adını Bandırma’da yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Anma programında konuşan Pelin Onat ise, "Biz aile olarak anıt mezarı tasarlarken onun sevgiye bakışını temel aldık. Belediyeye ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Tunç Başaran bizler onu hatırladıkça yaşamaya devam edecek" dedi.