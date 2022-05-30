Ürettikleri oyuncakları kardeşlerine hediye ettiler

Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri BİGEP çerçevesinde ürettikleri oyuncakları Atatürk Ortaokulu Anasınıflarına hediye ettiler.

Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , BİGEP Projesi Okul Müdürü Özgür Kaçan in desteği ile, Çocuk Gelişimi Alan öğretmenleri Nilcan İnan , Hatice Arslangiray, Ayşe Tunç ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan ğrencileri “Üreten Ellerden Gülen Yüzlere” projesiyle, atölyede iplik, karton, keçe ve doğal malzemelerle kendi ürettikleri el emeği göz nuru oyuncakları, İlçe Şube Müdürü Yunus Haskılıç eşliğinde, Atatürk Ortaokulu Anasınıflarına hediye etti.

Proje hakkında okul idaresinden yapılan açıklamada "Projedeki amaç, Milli Eğitim Bakanlığımızca “Eğitimde fırsat eşitliğini artırma, yaygınlaştırma ve 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapma” projesi dahilinde açılan yeni açılan anasınıfına destek olmak, dezavantajlı bölgede bulunan çocuklara kendilerinin değerli ve önemli olduğunu hissettirmek, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi duyguları geliştirmektir. Aynı zamanda, Alan öğrencilerinin, kendi yapmış oldukları oyuncakların çocuklar tarafından kullanıldığını görmenin hem kendilerinin yapmış olduğu çalışmaların ne kadar değerli olduğunu hem de meslek lisesi öğrencileri olarak “Hayatta ben de varım, üretiyorum ve değerliyim” duygusunu kazandırmak için bu proje hazırlanarak uygulanmıştır. Proje dahilinde emeği geçen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz." denildi.