Ünlü Pehlivanlar Burhaniye’ de er meydanına çıkacak

7. Geleneksel Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri 25 Haziran’da başlıyor. Burhaniye Belediyesi’nin tertiplediği bu sene 7.si düzenlenecek olan Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı.

Başkan Ali Kemal Deveciler’in ev sahipliğinde 25 Haziran’da yapılacak güreşlere, Türkiye’nin önemli baş ve başaltı yağlı güreş pehlivanlarının yanı sıra çok sayıda diğer boylarda pehlivan katılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kızıklı Kırsal Mahallesinde bulunan er meydanında yapılacak müsabakalarda Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Koç, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren gibi ünlü başpehlivanlar er meydanında kol bağlayacak. 25 Haziran 2022 saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek güreşler başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek.