Üniversitelilerden cezaevindeki çocuklara yardım eli

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban’ın yürüttüğü Takım Çalışması dersi kapsamında, cezaevinde anneleri ile kalan 0-6 yaş arası çocukların kapalı kreş ve oyun alanlarını sıfırdan yeniledi, kütüphaneye kitaplık ve masa desteği sundu. Okulda, Takım Çalışması dersini alan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Bölümü 3. Sınıf öğrencileri, hocalarının direktörlüğünde sosyal sorumluluk projeleri oluşturdular.

Öğrenciler, öncelikle grup toplantısı yaparak takım sözcüsü olarak Şule Nur Bahtiyar’ı seçtiler. Sedef Aydın, Gizem Karaman, Selinay Çiloğlu, Tunay Talipoğlu, Ejder Şanlı ve Onur Okan’dan oluşan öğrenci grubu, yapacakları proje ile çocukların hayatına dokunma kararı aldı. Cezaevinde annesi ile kalan çocuklar için oyun alanı oluşturmak isteyen öğrenciler bu kararlarını Okul Müdürü Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban ile paylaştılar ve ilk proje onayını aldılar. Projenin başlangıcından bitime kadar olan süreçte hocalarının kendilerine tam destek verdiğini belirten öğrenciler, ilk onay sonrası işe koyuldu. Cezaevi ile yapılan telefon görüşmeleri sonrasında takım sözcüsü savcılık izni ile cezaevine ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve ihtiyaç keşfinde bulundu. İlk yapılan tespit sonucunda çocukların bir adet kapalı kreşi olduğu içinde eksikler bulunduğu, ayrıca bir açık havalandırma alanının çocukların oyun oynaması İçin ayrıldığı ancak içinde hiç oyuncak bulunmadığı tespit edildi. Oyun alanı olarak kullanmaya mevcut durumun da müsait olmadığı tespit edildi, gereken ölçüler alınıp liste hazırlandı. Çalışma sırasında birbirleri ile çok uyumlu hareket eden öğrenciler kısa süre içinde firmalar ve kişiler ile iletişime geçip sponsorlar buldu. Sponsor bulma ümidi ile birçok kişiyle görüşme yapan öğrenciler, olumlu yanıtların yanı sıra birçok olumsuz yanıtla da karşı karşıya kaldı. İlerleyen sürecin devamında Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, bir yandan öğrenciler ile iletişimde kalıp proje ile ilgili güncel bilgileri takip ederken, bir yandan da öğrencilere destek verip motivasyonlarını diri tutmaya çabaladı. Takım üyeleri, firmalar ve kişiler vasıtası ile cezaevinin kütüphanesi için kitaplık ve masa, çocuklar için bol miktarda kıyafet, bebek bezi temin edildi. Boyama ve okuma kitapları, kalemler, büyük ve küçük oyuncaklar, kapalı kreş için halıflex, çizgi film izlenmesi için de LCD TV satın alındı. El ve yüz boyaları, açık alan için çim halı, duvar boyası, masa ve sandalyeler, büyük küçük oyuncaklar, top havuzu, mini arabalar sağlandı. Basketbol potaları bowling sistemi, duvar süslemeleri, yürüteçler, mama sandalyesi vb. malzemeleri toplandı. Cezaevine her giriş öncesi savcılık izni alan öğrenciler fiili çalışmaların ilk etabında tam takım olarak cezaevi açık çocuk oyun alanının duvarlarını boyadılar. Bir hafta sonra topladıkları tüm malzemeleri cezaevine götüren öğrenciler kapalı kreşin ve açık oyun alanının halılarını, oyuncaklarını, kitaplarını tek tek yerleştirip, TV’yi monte ettiler ve çocuklar İçin topladıkları 10 valizlik kıyafet ve bebek bezini cezaevine hibe ettiler. Oyun matlarını kurup duvarların süslemesini yapan öğrenciler, çalışmalarını tamamladılar Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokul müdürü Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu müdürü, Cezaevi Savcısı, Cezaevi çalışanları ve Tel Örgüdeki Umut projesi grup üyelerinin tam katılımı ile kapalı kreş ve açık oyun alanının açılışı yapıldı. Çalışmaların süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, ” Yüksekokulumuz ve değerli hocamızın öncesi ve bugün de yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Üniversitelerin misyonu sadece bilimsel çalışma üretmek ve yayın yapmak değildir. Aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak faaliyetlerin içinde bulunmak ve o bölgede bulunan Balıkesir Üniversitesine bağlı birimlerin yaygın etkisini artıracak faaliyetleri gerçekleştirmek de olmalıdır. Bu açıdan BUBYO bulunduğu bölgeye birçok konuda katkı sağlamaya devam eden ve sürekli kendini geliştiren bir kurum olarak bizleri de memnun etmektedir. Bu açıdan şehriyle bütünleşen üniversite olabilmek adına yüksekokulumuzun Takım Çalışması adı altında yaptığı projeler için başta hocamız ve Tel Örgüde Umut olan öğrencilerini kutluyorum” dedi. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci de, ”Toplumun farklı taraflarına dokunabilmek farkındalık yaratabilmek son derece önemli. Bazen görünmeyeni görünür hale getirmek anlamak ve anlatmak çok daha büyük farkındalıklar oluşturabilir. Toplum nezdinde cezaevlerinde yaşanan birçok sürecin bir örneği olarak, hükümlü kadınlarımızın annelik rolünün de olduğu ve bunun farkına varılması açısından da burada ki çocuklarının sağlıklı bireyler olarak toplumu kazandırılması açısından da bu projenin örnek olduğunu düşünüyorum. Ben bu noktada Balıkesir Üniversitesinin güzide ve bölgemizin de en aktif kurumu olarak Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve öğrencilerine bizleri de unutmadıkları ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek adına bizleri de projelerine dahil ettikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban is, “Öğrencilerimin böyle bir proje içerisinde olması verdiğimiz eğitimin bir parçası olarak beni ziyadesiyle mutlu etmektedir. Ayrıca yaptığımız projelerle birçok kesim tarafından üniversitemizin takdir ediliyor olması da son derece sevindiricidir. Bu şekildeki sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.