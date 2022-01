Üniversiteliler Özel Eğitimli Çocukların neşesi oldu

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda (BUBYO) Uluslararası Ticaret bölümünde okuyan öğrencilerin Takım Çalışması dersi kapsamında oluşturdukları “Hep Birlikte Daha Güzeliz” isimli projeleri tamamlandı. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, “BUBYO İle Engelsiz Eğitim” sloganıyla Edremit, Özel Ege Yüksel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Engelli ve özel eğitimli bireyler ile çeşitli aktiviteler yaparak uygulamalarını gerçekleştirdiler.

Tüm kesimlerden takdir toplayan öğrenciler, faydalı, üretken ve farkındalık hissettikleri için çok mutlu oldular. Çok yararlı bir proje olduğunu anlatan takım sözcüsü Zeliha Öğmen, ‘’Takım arkadaşlarım İsmail Özkan, Deniz Gencan, Ömer Furkan Asıgöz, Hürbay Çaylak ile Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri olarak takım çalışması dersi kapsamında ‘BUBYO ile Engelsiz Eğitim’ sloganlı projemizi hayata geçirdik. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası ticaret 3. Sınıf 2. Öğretim öğrencileri olarak Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban hocamızın önderliğinde takım çalışması dersi kapsamında Hep Birlikte Daha Güzeliz adlı projemiz ile amacımız özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın kendini yalnız hissetmemesi ve toplumda biz de varız diyebilmelerini sağlamak idi. Bunun içinde onları belirli aralıklarla ziyaret edip, eğitici oyunlar ve eğlenceli aktiviteler düzenleyerek onlara özgüven aşılamaya çalıştık. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden insanları böyle yararlı ve faydalı etkinliklere teşvik etmek amacı ile paylaşımlarımızı yaptık. Hedefimiz bu projenin daha fazla insana ulaşması ve “Her İnsanın Bir Engelli Adayı” olduğunun sürekli hatırlanmasıdır. Projemizi gerçekleştirmemize yardım eden ve bize öncü olan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan ilban hocamıza ve sponsorlarımıza yardımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve herkesi daha bilinçli olmaya davet ediyoruz” dedi. Takım Çalışması Dersi danışmanı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban ise, “Takım ruhu oluşturmak ve öğrencilerimizin mezun olduklarında iyi birer takım oyuncusu olabilmelerini sağlamak için birçok konuyu işliyor ve belirli problemleri çözmelerini istiyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de toplumun problemlerine çözüm üretebilecek ya da en azından farkındalık oluşturabilecek projeler üretmektir. Her bir öğrencinin bu süreçte aldığı sorumlulukları yerine getirirken, takım oluşum süreçlerini yaşama, birlikte hareket edebilme ve nihayetinde sinerji oluşturarak takım ruhunu yakalamaları ile ilgili olmaktadır. Bu projede de, özel olduğunu düşündüğümüz kardeşlerimizin yanında olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve her an bizlerinde onların yerinde olabilecekmişiz gibi hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmak istedik. Öğrencilerimi gerçekleştirmiş oldukları bu başarılı projeleri için kutluyorum. BUBYO Engelleri Aşıp hep birlikte daha güzel olmaya devam edecektir.” dedi.