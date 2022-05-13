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Ulusal İğne Oyası Çalıştayı başladı

Türkiye’de ilk kez Balıkesir’in Gönen ilçesinde düzenlenen ’Oya Çalıştayı’ , Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde başladı.

BALIKESİR 13.05.2022, 09:29
Ulusal İğne Oyası Çalıştayı başladı

Türkiye’de ilk kez Balıkesir’in Gönen ilçesinde düzenlenen ’Oya Çalıştayı’ , Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde başladı.

Oyacılık sanatının yerel kalkınmada itici bir unsur olarak rol oynayabilmesi için gerekli olan çalışmalar ve organizasyonlar hem akademinin hem de hediyelik eşya, takı tasarım ve ev tekstili sektörlerinin temsilcileri gözünden ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulacağı çalıştay 2 gün sürecek.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz yaptığı konuşmasında “Bu çalıştayın, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını arttırıp ekonomik bağımsızlıklarını sağlayacak fırsatları onlara sunması emeklerinin, ürettiklerinin maddi kazanca dönmesi için girişimcilik faaliyetlerine oldukça katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizler Kadınlarımızın yaşamın her alanında hiçbir ayrımcılık ve eşitsizlik yaşamaması adına bu tarz sosyal sorumluluk ve önem arz eden bütün projelerde tam desteğimizle var olacağız" dedi.

Başkan Palaz; "1. Ulusal İğne Oyası Çalıştayımıza katılarak bizleri; iğne oyası, görsel sanatlar gibi bir çok alanda bilgilendirecek olan, alanlarında profesyonel kariyerlere sahip çok değerli hocalarıma ve bu çalıştaya ev sahipliği yapan şehrimizin marka değeri iğne oyasının tanıtımı için kurulduğu günden itibaren büyük bir çaba gösteren “Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi.” yönetimine ve katkı sağlayan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyor hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Çalıştayda eğitim verecek olan katılımcılar, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Duygu Atalay Onur ve Dr. Gülay Selvi Hanişoğlu, TV Program Yapımcısı Feraye Tanyolaç iki gün boyunca çalıştayda görsel sanatlar konularında bilgi verecekler. Çalıştayda; İğne oyasının geçmişten bugüne farkındalık oluşturmaktan başlayarak son ürünün sahip olması gereken niteliklere kadar, üretimin her aşaması farklı bakış açılarıyla incelenecek ve ham madde seçiminden yeni pazarlama ve satış kanallarının kullanımında dek, oya sanatçısı kadınlarımızın emeğinin değerini bulması ve pazarda hakim konuma gelebilmeleri için atılması gereken adımlar belirlenecek.

Çalıştaya eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Dantel Yarışmasına ülke genelinde katılan yarışmacılardan dereceye girenlerin ödülleri de sahiplerini bulacak.

Çalıştaya; İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Başkan Yrd. Mehmet Yılman, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Selvi, Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hüsniye Tanrıverdi, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kadın girişimciler katıldı.

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