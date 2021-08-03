Ülkücü Kemal Ürer kabri başında anıldı

Balıkesir’de 12 Eylül öncesi şehit edilen Kemal Ürer MHP Balıkesir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocaklı üyeler tarafından kabri başında dualarla anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ülkü Ocaklı genç üyeler ve Şehit Kemal Ürer’in ağabeyi Kamil Ürer ve vatandaşlar şehidin kabri başında dualarla ile yad etti. Şehit Kemal Ürer adına Başçeşme kabristanı önünde lokma hayrı yapıldı. Şehit Kemal Ürer 15 yaşında ve lise 1 öğrencisiyken Balıkesir’de yapılan bir saldırı sonucu şehit edildi.