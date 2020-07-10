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Uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye kurtardı
BALİKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.
BALIKESİR 10.07.2020, 17:54
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Balikesir’in Edremit ilçesinde uçuruma yuvarlanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edilen bilgiye göre olay, Çamlıbel Mahallesi Seyri Gümüş Han mevkisinde meydana geldi. K.A.(25) isimli kişi henüz bilinmeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan K.A, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili araştırması sürüyor.
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