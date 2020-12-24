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Uçak ambulans Malatya’ya hasta için kalktı
Balıkesir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yatan bir hasta, ince bağırsak nakli için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesine uçak ambulans ile sevk edildi.
BALIKESİR 24.12.2020, 12:59
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Balıkesir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde yatan bir hasta, ince bağırsak nakli için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesine uçak ambulans ile sevk edildi.Balıkesir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahî Servisinde yatan hasta için İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından hızlı bir şekilde Malatya İnönü Üniversitesi’nde yer bulundu ve 112 Komuta Kontrol Merkezi acilen hastanın nakli için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçti. Uçak ambulans Balıkesir’e yönlendirildi ve hastanın Malatya’ya nakli gerçekleştirildi. Hastamıza yüce Allah’tan acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
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