Türkiye’nin İnnovatif OSB’si Bandırma’da yükseliyor.

Türkiye’nin İnnovatif OSB’si olarak bilinen ve Balıkesir’in Bandırma İlçesinde kurulan Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, OSB’nin son durumunu anlattı. Türkiye’nin istihdam ve ihracat üssü yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare birinci etap organize sanayi bölgesinde yaşayan ve yaşanabilir sanayi bölgesini geçirdiklerini söyleyen Sadettin Çay şöyle devam etti:“1 milyon 350 bin m2 net sanayi alanı, 125 bin metrekare hizmet ve destek alanı, 30 bin metrekare idare ve sosyal tesis alanı, 20 bin m2 OSB eğitim tesisleri alanı, 5 bin metrekare akaryakıt istasyonunun yanı sıra ticaret, otel, cami, sağlık tesisi, arıtma tesisi, teknik altyapı, park alanlarından oluşacaktır. Organize Sanayi Bölgemizde 5000 ve 100.000 metrekare arasında 200’den fazla sanayi parseli planlanmış olup, Bandırma 17 Eylül Üniversite ile birlikte kurmakta olduğumuz B17Tk Teknoket içinde, eğitim tesisleri, inovasyon, ArGe ve kuluçka merkezleri ile sanayicilerimizin ihtiyacı olan yetişmiş eleman açığının yanı sıra, yeni üretim teknolojileri geliştirilecektir. İhracatçılarımızın dünyayla entegrasyonunu sağlamak için bölgemiz içinde yer alan gümrük birimiyle lojistik destek alanları, depo ve antrepo alanları bulunmaktadır. Tamamlandığında, yıllık 2 milyar dolardan fazla ihracat katkısı ve 30.000 istihdam olanağı ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak yüksek katma değerli üretim olanağı sağlanacak ve bölgemizde yapılacak çevre denetimi, ölçüm, filtrasyon ve arıtma yatırımlarıyla çevreye ve insan hayatına duyarlı temiz ve sürdürülebilir yüksek teknoloji üretim modeli gerçekleştirilecektir. Planlanan Ankara- Çanakkale hızlı ray hattı üzerinde olması, Türkiye’nin 4. Büyük limanı ile dünyaya açılabilme imkanın yanında jeolojik olarak düşük riskli ve yeşil OSB yaklaşımı ön planda tutulan OSB’mizin ülkemizin gelecek vizyonuna değer katacak üretim, istihdam, inovasyon ve ihracatın lokomotifi olması planlanmaktadır" dedi.

Başkan Çay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin gelecek hedefleri doğrultusunda 2023 ekonomimize güçlü bir soluk getirecek olan üretim ve sanayi üssü Marmara OSB olacaktır. “Marmara OSB, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Çanakkale gibi önemli sanayi ve ticaret şehirlerine yakın Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bursa, Çanakkale otoyolu üzerinde yer almaktadır. Marmara OSB limanlara ve havaalanlarına yakınlığı ile ülkemizin şah damarı özelliği taşıyan otoyol, çevre yolları ve enerji hatlarının kesişme noktası durumunda ve coğrafi konumuyla jeolojistik bir bölgedir” bilgisini verdi. Gazetecilerin sorduğu soruları cevaplayan Çay, “ Biz kurumsal olarak bu bölgenin, bu şehrin bir unsuruyuz. Bir sanayinin ömrü insanlardan çok daha fazladır, önümüzdeki 50, 100 yılda bu Organize Bölge bu şehirdeki insanlarla içli dışlı olacak, onların bir parçası olacak, olaya böyle bakmak gerekir” şeklinde konuştu.