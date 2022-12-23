Türkiye’nin en uzun sokaklarından Bağlar asfaltlandı

Karesi Belediyesi, 1800 metre ve ortalama 7.5 metre genişlik ile Türkiye’nin en uzun sokağı Bağlar Sokağı’nda asfaltlama çalışmalarını tamamladı. 13 bin 500 metrekare alanın asfaltlandığı sokaktaki çalışmaları inceleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi’de hemşehrilerimizin daha modern ve konforlu yolculuk gerçekleştirmesini önemsiyoruz” dedi.

Türkiye’nin en uzun sokaklarından biri olan Balıkesir’in Karesi ilçesindeki Bağlar Sokağı’nın asfalt çalışmaları tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışma ile 1800 metre ve ortalama 7,5 metre genişlikteki sokağa 13 bin 500 metrekare alana asfalt döküldü. Tamamlanan çalışmaları inceleyen ve sokak esnafıyla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoglu ve MHP Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu eşlik etti.

Başkan Orkan: “Karesi ve Balıkesirimize hizmet ediyoruz”

Bağlar Sokağı esnafı ve vatandaşlarının asfaltlama çalışmaları sırasında birkaç gün zorluk yaşadığını ama sonucun güzel olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Bağlar Sokağında çeşitli altyapı problemlerimiz vardı. Burası gelişime açık bir bölge. Yeni inşaatlar yapılıyor. Bu nedenle altyapı çalışmaları için kazılar olmuştu. Asfalt birçok yerden yamalıydı. BASKİ’nin yağmur suyu için yaptığı mazgallar ise bu çalışmalardan dolayı aşağıda kalmıştı. Araçla geçilince arabalar zarar görüyordu. Şimdi onları düz hale getirdik. BASKİ Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmede de mazgalların çok gürültü yaptığı şeklindeki şikayetleri aktardık. Bununla ilgili de mazgalların ses yapılmasını da önleyeceğiz. Türkiye’nin en uzun sokaklarından biri olan Bağlar Sokağını yeni yüzüyle hizmete açtık. Karesi’mize ve Balıkesir’imize hizmet ediyoruz. Karesi’de hemşehrilerimizin daha modern ve konforlu yolculuk gerçekleştirmesini önemsiyoruz. Burada en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ekipleri de bizlere çok destek oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.