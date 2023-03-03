Türkiye’de Apiterapinin kalbi Balıkesir’de atacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi iş birliği ve önderliğinde yürütülen “Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projeleri” dahilinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) 5 Mart Pazar günü “Türkiye’de Apiterapi Uygulamaları ve Önemi” konulu panel düzenleniyor.

Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Proje Koordinatörü, BUBFA Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban Moderatörlüğünde ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlhan Deveci sunumları ile gerçekleştirilecek panele, apiterapi alanında Türkiye’nin ve dünyanın önemli isimlerinden; İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Apiterapi Derneği Başkanı ve Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, Almanya Apiterapi Başkanı Arno Bruder, Apiterapi Uzmanı İhsan Koçaş ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu konuşmacı olarak katılacaklar.

206 hektarlık alanla Türkiye’nin en büyük bal ormanı özelliğini taşıyan proje için 50 bini Edremit Orman İşletme Müdürlüğünce, 70 bini ise BAÇEM vasıtası ile toplamda 12 bin yöreye özgü ballı ve aromatik bitki dikilecek. Bu projeye Edremit Belediyesi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Sağlık İl Müdürlüğü, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü, Balıkesir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve S.S. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de destek veren kurumlar arasında yer alıyor.

Konu ile ilgili görüşlerini belirten Koordinatör Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Apiterapi son yıllarda ülkemizde yeni gelişmekte olan tıbbi bir uygulama. Apiterapi ile arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanılması sağlanıyor. Bu sayede arı ürünlerinin çok daha verimli ve rantabl kullanımı gerçekleştirilerek arı yetiştiricilerinin daha çok kazanç elde etmesi de mümkün oluyor. Apiterapi aynı zamanda organik arı ürünleri yetiştirilmesi ön koşulu ile arı yetiştiriciliği sektörünün kalite standartlarını yükselterek güvenilir gıda üretiminin de teminatı oluyor. Apiterapi bu yönü ile insan sağlığının korunması ve tedavisinde çok önemli bir yer tutuyor. Apiterapi uygulamalarında arı zehri, arı sütü, arı ölüsü, balmumu, arı havası, arı frekansı, arı ekmeği, propolis, polen ve bal farklı uygulamalarla tedavi amaçlı kullanılıyor. Bu noktalar düşünüldüğünde hem bölgemiz hem de Türkiye için çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Destek veren tüm kurumlara ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum’ dedi.

Bölgenin çok eski tarihlerden bu yana arıcılıkta çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Koordinatör Yardımcısı İlhan Deveci’de, coğrafyanın ve habitatın çok cömert olduğu Kazdağlarında Organik arı ürünlerinin üretilmesini sağlayacaklarını, Kazdağı Siyah Balın “Dünya Birincisi” seçildiğini ve kanser hücrelerini yok etmede etkili olduğunun kanıtlandığını, arıcılıkta bu denli değerli ürünlerin elde edildiği bölgenin, dünyanın en önemli arı ürünleri üretim merkezi olması gerektiğini ifade etti. “Türkiye’de Apiterapi Uygulamaları ve Önemi” konulu panel BAÇEM de 05.Mart.2023 Pazar günü düzenlenecek.