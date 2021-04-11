Türkiye Tabiatını Koruma Derneği “Karaayıt” kararından memnun

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Karayıt Köyü’nde madencilik firmasının depolama alanlarını büyütmek amacıyla yaptığı tahsis değişikliği başvurusunun mera komisyonu tarafından uygun görülmemesi çevrecileri sevindirdi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen yaptığı açıklamada, “Karaayıt kırsalında 11 yıldan bu yana faaliyet gösteren maden şirketinin 104/1 mera vasfı taşıyan parselde ‘Ayvalık Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisi ‘kurmak istemesine ilişkin talebi Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü bünyesindeki mera komisyonunca red edildi.” ifadelerini kullandı.

Özgen yaptığı açıklamada, “Bu kararın; Madra Barajı’nın içme ve kullanma suyu olacağı da dikkate alındığında, Ayvalık halkı ve diğer çevre örgütleri gibi Türkiye Tabiatını Koruma Derneği olarak biz de büyük bir sevinçle karşıladık. Kararın bölge de bulunan diğer mera vasfı taşıyan parseller içinde geçerli olacağını değerlendiriyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Kent Konseyi ve Doç. Dr. Murat Kavurmacı ile konuyu sürekli gündemde tutan ulusal ve yerel basın temsilcisi basın mensuplarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.